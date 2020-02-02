Названы наиболее популярные в России авто с пробегом

Названы наиболее популярные в России авто с пробегом

02.02.2020, 10:30, Разное

Эксперты, ознакомившись с данными «Авито Авто», назвали самые востребованные на вторичном авторынке РФ машины. Наибольшей популярностью, как выяснилось, пользуются представители С-класса.
На долю автомобилей среднего класса приходится порядка 29% вторичного авторынка РФ. Большим спросом среди отечественных автолюбителей пользуются подержанные внедорожники и кроссоверы. Немного уступают по популярности машины с пробегом B-класса (около 27%), а семейные варианты D-сегмента занимают 7,5% российского рынка «вторички».

В РФ средний ценник на подержанные автомобили С-класса составляет примерно 234 000 рублей, субкомпактные представители класса B стоят примерно 265 000 рублей. Б/у кроссоверы оцениваются в сумму около 827 000 рублей, а семейные модели — в 410 000 рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Площадь пожара в здании "Лениздата" в Петербурге возросла до 200 квадратных метров, пожару присвоена вторая категория сложности сообщает городское управление МЧС. Пожар начался утром в воскресенье на 4-м этаже пятиэтажного бизнес-центра на набережной реки Фонтанки. Сообщалось о 100 квадратных метрах площади огня. Сейчас пожарные эвакуируют людей, сведения о пострадавших уточняются. Ранее сообщалось о пожаре в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика