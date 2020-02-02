Названы наиболее популярные в России авто с пробегом

Эксперты, ознакомившись с данными «Авито Авто», назвали самые востребованные на вторичном авторынке РФ машины. Наибольшей популярностью, как выяснилось, пользуются представители С-класса.

На долю автомобилей среднего класса приходится порядка 29% вторичного авторынка РФ. Большим спросом среди отечественных автолюбителей пользуются подержанные внедорожники и кроссоверы. Немного уступают по популярности машины с пробегом B-класса (около 27%), а семейные варианты D-сегмента занимают 7,5% российского рынка «вторички».

В РФ средний ценник на подержанные автомобили С-класса составляет примерно 234 000 рублей, субкомпактные представители класса B стоят примерно 265 000 рублей. Б/у кроссоверы оцениваются в сумму около 827 000 рублей, а семейные модели — в 410 000 рублей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Площадь пожара в здании "Лениздата" в Петербурге возросла до 200 квадратных метров, пожару присвоена вторая категория сложности сообщает городское управление МЧС. Пожар начался утром в воскресенье на 4-м этаже пятиэтажного бизнес-центра на набережной реки Фонтанки. Сообщалось о 100 квадратных метрах площади огня. Сейчас пожарные эвакуируют людей, сведения о пострадавших уточняются. Ранее сообщалось о пожаре в […]