В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

В провинции Хунань на юго-востоке Китая зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщило министерстве сельского хозяйства КНР 2 февраля, сообщает South China Morning Post.
H5N1 зафискирован в городе Шаоян на ферме, где от вируса умерли 4500 из 7850 имеющихся кур. После вспышки в провинции уничтожили 17 828 голов домашней птицы.
Случаев заражения людей не зафиксировано, сообщили в ведомстве. Провинция Хуанань граничит с провинцией Хубэй, где назодится эпицентр заболевания коронавирусом 2019-nCoV.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц. Он может мутировать и приобретать генетические изменения, которые повышают его потенциал пандемии.
Заражение человека одним из штаммов птичьего гриппа впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году. По данным ВОЗ, в 2003–2013 годах от заболевания скончались 384 человека.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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