Названы 7 мифов и фактов о беременности после 35 лет

В современном мире всё большее количество женщин в первую очередь занимается карьерой, улучшением материального положения и жилищных условий, а примерно к 35 годам начинает планировать рождение детей. Эксперты в области медицины и здоровья назвали 7 основных мифов и фактов о беременности в зрелом возрасте.

Существует мнение, что по достижении 35 лет зачать малыша проблематично, так как для этого нужно больше времени. При этом статистические данные гласят, что 80% «возрастных» пар требуется меньше года, и только небольшой процент «попыток» оказывается безрезультатным, требуя вмешательства специалистов. Согласно другому мифу, с возрастом резко увеличивается риск выкидыша. При этом раньше данного периода такой риск варьируется в пределах 15%, а к 40 годам – примерно 20%, то есть, всё же возрастает, но не очень значительно. Возраст матери — это, несомненно, достаточно значительный фактор, но вот зрелость отца имеет более весомое значение. Исследования учёных показывают, что, чем старше мужчина, тем больше шанс рождения ребёнка с серьёзными проблемами со здоровьем, к примеру, возрастает риск шизофрении.

Некоторые считают, что после 35 лет увеличивается вероятность появления на свет малыша с синдромом Дауна. Он реально возрастает, но с 0,002 до 0,006%. Также становится выше риск осложнений при беременности у женщин зрелого возраста, однако соблюдение предписаний врачей и правильное питание могут снизить его в разы. Мифом является «теория» о наступлении беременности женщин данной группы только после проведения ЭКО. По данным экспертов, у 80% будущих матерей зачатие ребёнка происходит исключительно естественным путём. Неправдивым является и утверждение, что лечение бесплодия одинаково эффективно как в 25, так и после 35 лет. Обращение к специалистам не стоит откладывать из-за снижения шансов на положительный итог терапии на 20% каждые последующие 5 лет.

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