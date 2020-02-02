Новинки GAC GN8 и GAC GS5 добрались до Москвы

Китайская компания GAC объявила о выходе в продажу на российском рынке новых моделей.

Местные покупатели теперь смогут приобрести новые минивэн GS5, а также продвинутый кроссовер GN8. Вместе с тем пока их продажи не начались, однако первые экземпляры уже продемонстрировали в дилерских центрах. В свою очередь, данные модели поступили из Екатеринбурга, а также прошли техническое обслуживание для последующей эксплуатации.

Особенностью кроссовера стала продвинутая 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Что касается минивэна GS5, то он появится на местном рынке уже в 2020 году. Обе модели имеют привлекательный дизайн и дорогие материалы отделки. Технические характеристики объявят чуть позже.

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