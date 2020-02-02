Взрыв разорвал легковой автомобиль на заправке в Башкирии. Видео

В минувшую субботу, 1 февраля, на автозаправочной станции в городе Мелеузе произошел взрыв. Момент ЧП запечатлела камера наблюдения, а последствия сняли на видео очевидцы.

На записи видно, как автомобиль Renault Logan, стоявший около колонки, буквально разорвало взрывом газового баллона, лежавшего в багажнике легковушки.

По счастливой случайности водитель не пострадал. Как сообщают свидетели, во время инцидента он находился у кассы.

Источник: Вести

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