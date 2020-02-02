Россия увеличила экспорт нефти в дальнее зарубежье в январе

Россия увеличила экспорт нефти в дальнее зарубежье в январе

02.02.2020, 10:19, Новости дня

В январе 2020 года экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья составил 21,3 млн тонн, увеличившись по сравнению с январем 2019 года на 3,6%, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

По системе «Транснефти» в дальнее зарубежье было экспортировано 18,86 млн тонн нефтяного сырья, из которых 17,23 млн тонн – российские ресурсы, минуя «Транснефть» – 4,07 млн тонн, передает «Интерфакс».

Всего в январе в дальнее зарубежье было экспортировано 21,3 млн тонн российского нефтяного сырья.

Отметим, что в последнее время возникли проблемы с поставками нефти в Белоруссию, которая также хочет повысить цену на транзит сырья. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.

Ранее глава ВР Боб Дадли заявил, что уже в этом столетии начнет сокращаться глобальный спрос на нефть.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В январе 2020 года экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья составил 21,3 млн тонн, увеличившись по сравнению с январем 2019 года на 3,6%, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. По системе «Транснефти» в дальнее зарубежье было экспортировано 18,86 млн тонн нефтяного сырья, из которых 17,23 млн тонн – российские ресурсы, минуя «Транснефть» – 4,07 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика