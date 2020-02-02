Зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая

Минздрав Филиппин объявил первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил CNN Philippines.
Это – первая зарегистрированная смерть от коронавируса за пределами Китая, откуда он начал распространяться.
Погибший – 44-летний партнер китаянки, у которой на прошлой неделе выявили первый подтвержденный случай нового вируса на Филиппинах. Он был госпитализирован 25 января с воспалением легких, жаром и ангиной. В ходе госпитализации у мужчины развилась тяжелая форма пневмонии.
Кроме коронавируса у пациента также были вирус гриппа В и бактерии Streptococcus pneumoniae.
В то же время женщина обратилась к врачам с жалобой на легкий кашель и к моменту, когда у нее диагностировали заражение 2019-nCoV, уже не имела симптомов.
Сейчас на Филиппинах проверяют четырех человек на наличие вируса.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на 2 февраля число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 14,3 тыс, погибло 304 человека.
Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения также подтверждены в США, Канаде, Японии, Австралии, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, России, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, Непале, ОАЭ и на Филиппинах. В Украине подтвержденных случаев заболевания нет, сообщили в Минздраве.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Минздрав Филиппин объявил первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил CNN Philippines. Это – первая зарегистрированная смерть от коронавируса за пределами Китая, откуда он начал распространяться. Погибший – 44-летний партнер китаянки, у которой на прошлой неделе выявили первый подтвержденный случай нового вируса на Филиппинах. Он был госпитализирован 25 января с воспалением легких, жаром и ангиной. В […]
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