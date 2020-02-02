Toyota принимает заказы на новый кроссовер Toyota Wildlander

В ноябре прошлого года презентовали обновленный кроссовер Toyota Wildlander, который получил привлекательный вид.

В январе представители марки указали стоимость автомобиля, однако теперь все желающие могут воспользоваться приемом заказов на данный автомобиль. Новинка Toyota Wildlander получила внешность от кроссовера Toyota RAV4, однако с некоторыми внушительными изменениями. Здесь применен 2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 171 л.с. мощности.

Покупатели смогут приобрести модель с полным приводом, адаптивным круиз-контролем и другими продвинутыми функциями. Стоимость новинки в Китае составит 170 тысяч юаней. Что касается продаж в России, то пока производитель не анонсировал сроки выхода модели.

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Последнее: В ноябре прошлого года презентовали обновленный кроссовер Toyota Wildlander, который получил привлекательный вид. В январе представители марки указали стоимость автомобиля, однако теперь все желающие могут воспользоваться приемом заказов на данный автомобиль. Новинка Toyota Wildlander получила внешность от кроссовера Toyota RAV4, однако с некоторыми внушительными изменениями. Здесь применен 2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 171 л.с. мощности. […]