Опубликованы рендеры внедорожника Aurus Komendant

Отечественная компания Aurus проводит тестовые испытания нового внедорожника Aurus Komendant.

В свою очередь, фотошпионам удалось в очередной раз запечатлеть автомобиль во время данных заездов. На основе предложенных фотографий появились очередные рендерные изображения внедорожника Komendant. Специалисты анонсировали, что автомобиль получил достаточно строгий внешний вид, который напоминает модель Rolls-Royce Cullinan. В салоне применят более качественные материалы отделки.

Кроме того, под капотом автомобиля установят 4,4-литровый бензиновый агрегат, который выдает 598 л.с. мощности. Автомобиль может появиться через несколько лет, однако его официальная презентация состоится в ближайшее время.

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