Нет и тени сомнения: назван представитель России на «Евровидение»

На днях российский композитор Игорь Крутой заявил, что ему почти доподлинно известен участник конкурса от России. По его мнению, в Роттердам отправится финалист шоу «Голос» Александр Панайотов. Музыкант обратил внимание, что эти данные достоверны на 90%.

Своей позицией по этому поводу поделился и эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян. Специалист также выразил абсолютную уверенность в том, что на Евровидение 2020 поедет именно Панайотов. Он отметил, что певец находится вне конкуренции среди всех возможных кандидатов. Однако сам исполнитель смотрит в будущее с осторожностью.

«Я общался с Александром уже после заявления Крутого. Он сказал, что с ним пока никто не связывался по этому поводу и что он поверит в то, что он поедет на Евровидение от России только когда появится официальное объявление об этом. И я его понимаю», – сказал Манукян.

Эксперт добавил, что основным кандидатом на Евровидение 2020 Панайотова также назвал российский музыкант Владимир Пресняков. Он поделился своим мнением со специалистом в декабре.

«Конечно формально придется ждать решения Константина Эрнста в течении февраля, но у меня нет и тени сомнения в том, что поедет Панайотов и объявят именно его», – резюмировал член Общественной Палаты.

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Последнее: На днях российский композитор Игорь Крутой заявил, что ему почти доподлинно известен участник конкурса от России. По его мнению, в Роттердам отправится финалист шоу «Голос» Александр Панайотов. Музыкант обратил внимание, что эти данные достоверны на 90%. Своей позицией по этому поводу поделился и эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян. Специалист также выразил абсолютную […]