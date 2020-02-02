Задержан организатор мероприятия по делу о рухнувшей крыше в здании в Новосибирске

Задержан организатор мероприятия по делу о рухнувшей крыше в здании в Новосибирске

02.02.2020, 10:12, Новости дня

По уголовному делу об обрушении крыши задержан организатор мероприятия в кафе в Новосибирске, в котором рухнула крыша, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК РФ, «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», – передает ее слова ТАСС.

В прокуратуре по Новосибирской области ранее сообщили, что собственником здания было Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» СО РАН (ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН)». Прокуратура собиралась выяснить, на каком основании в здании были люди.

Напомним, после обрушения кровли в одном из кафе Новосибирска из-под завалов извлекли пять человек. Один погиб, четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело.



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