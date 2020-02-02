В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом

В китайском Ухане завершено строительство одной из двух временных больниц, которые предназначены для пациентов с новым типом коронавируса, сообщают китайские СМИ.

Госпиталь «Хошэньшань» начнет принимать больных в понедельник. Он рассчитан на 1 тыс. мест. Строительство началось вечером 23 января, передает «Интерфакс».

Вторая временная больница в городе, ставшем источником заражения коронавирусом, заработает 6 февраля.

К утру воскресенья коронавирусом нового типа 2019-nCoV заражено более 14 тыс. человек. Умерли 304 человека, в том числе один за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за вспышки коронавируса.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российские политики комментируют прозвучавшую в Киеве идею возобновления подачи воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Заявление о возможности продажи воды на полуостров сделал глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов. По словам члена Совета Федерации Владимира Джабарова, это здравая инициатива. По его словам, власти РФ изначально были готовы платить за поставки пресной […]