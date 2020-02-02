Звезда «Аритмии» Александр Яценко обвенчался с супругой Ксенией Ивановой

Отечественный актёр театра и кино Александр Яценко, запомнившийся многим зрителям по роли в фильме «Аритмия», обвенчался с Ксенией Ивановой. Об этом на странице в Instagram пояснила подписчикам вторая супруга знаменитости.

На обнародованном в соцсети фото Ксения Иванова и Александр Яценко запечатлены перед ступенями храма. Внизу под кадром счастливо улыбающихся супругов написано о состоявшемся таинстве венчания, а вот комментарий к посту актриса не оставила, ограничившись эмодзи в виде сложенных в молитве ладоней.



Александр Яценко и Ксения Иванова уже несколько лет живут в браке, воспитывая двух совместных детей. В комментариях к публикации фолловеры поздравляют пару с весьма важным для семьи событием, желая так же искренне любить друг друга ещё долгие годы и получать от жизни исключительно яркие положительные эмоции.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российские политики комментируют прозвучавшую в Киеве идею возобновления подачи воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Заявление о возможности продажи воды на полуостров сделал глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов. По словам члена Совета Федерации Владимира Джабарова, это здравая инициатива. По его словам, власти РФ изначально были готовы платить за поставки пресной […]