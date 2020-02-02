В Apple удешевили iPad Air 3 и iPad mini 5 после восстановления

Компания Apple выпустила в продажу обновленные iPad Air третьей генерации и iPad mini пятого поколения, удешевив их. Восстановленные устройства впервые появились на рынке со времени их выхода в марте минувшего года.

iPad mini 5 и iPad Air 3, получившие обновления, предлагаются в широком ассортименте. Устройства можно приобрести как с поддержкой LTE, так и без нее, с ПЗУ на 64 Гб или на 128 Гб. Покупатели получили возможность выбрать цвет корпуса – серый, серебристый или золотистый. Восстановленные планшеты наделили новыми аккумуляторами, а неисправные комплектующие заменили. iPad поступают на рынок в новых заводских коробках, получая стандартный набор аксессуаров и годовую гарантию.



В официальном онлайн-маркете Apple обновленные планшеты примерно на 15% дешевле новых версий. Их ценник снизился в среднем на $60-$120.

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