В Apple удешевили iPad Air 3 и iPad mini 5 после восстановления

Компания Apple выпустила в продажу обновленные iPad Air третьей генерации и iPad mini пятого поколения, удешевив их. Восстановленные устройства впервые появились на рынке со времени их выхода в марте минувшего года.
iPad mini 5 и iPad Air 3, получившие обновления, предлагаются в широком ассортименте. Устройства можно приобрести как с поддержкой LTE, так и без нее, с ПЗУ на 64 Гб или на 128 Гб. Покупатели получили возможность выбрать цвет корпуса – серый, серебристый или золотистый. Восстановленные планшеты наделили новыми аккумуляторами, а неисправные комплектующие заменили. iPad поступают на рынок в новых заводских коробках, получая стандартный набор аксессуаров и годовую гарантию.
В официальном онлайн-маркете Apple обновленные планшеты примерно на 15% дешевле новых версий. Их ценник снизился в среднем на $60-$120.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российские политики комментируют прозвучавшую в Киеве идею возобновления подачи воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Заявление о возможности продажи воды на полуостров сделал глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов. По словам члена Совета Федерации Владимира Джабарова, это здравая инициатива. По его словам, власти РФ изначально были готовы платить за поставки пресной […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Евросоюз ввел санкции против семи чиновников в Крыму / 28 января
- На Кубани разбился вертолет Ми-28Н / 12 декабря
- Матери фигурантов дела «Нового величия» и «московского дела» написали письмо в АП / 11 декабря
- В Конституции могут уточнить право на бесплатное среднее образование / 23 января
- Гаджеты: YouTube защитит пользователей от агрессивных высказываний / 13 декабря
- Чтение новости о создании в Раде объединения «Ценности, достоинство, семья» дало почувствовать себя частью российско-советского мира / 20 января
- В Албании арестовали девять человек после смертельного землетрясения / 16 декабря
- Названа оценочная стоимость строительства нового российского авианосца / 2 декабря