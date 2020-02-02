В центре Петербурга загорелось здание «Лениздата»

Здание «Лениздата» загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, площадь возгорания – 100 квадратных метров, сообщил представитель экстренных служб.
«В бизнес-центре «Лениздат» происходит горение на 4-ом этаже. По прибытии подтвержден №1-бис, в 09.25 ранг повышен до №2. Здание 5-этажное», – передает сообщение ГУ МЧС РИА «Новости».
Сейчас площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Эвакуируются люди.
Горение происходит по адресу Набережная реки Фонтанки, дом 59а. Ликвидацией пожара занимаются почти 60 человек и 16 единиц техники.
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