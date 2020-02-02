Политика: «Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Реакция на керченский «меховой визит с булками», очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то как никакой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и позорна.

В понедельник несколько руководителей Керчи поздравляли жителей города, переживших ленинградскую блокаду. Глава Керченского городского совета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула, депутат Госсовета Республики Крым Ирина Черненко и пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова посетили 11 человек, вручив им медали «Почетной грамоты Керченского городского совета», цветы и то, что на фотографиях, опубликованных в соцсетях самой Хужиной, некоторым показалось батоном белого хлеба. Хужина написала, что «символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом».

Но вскоре в соцсетях и СМИ началась истерика: на фотографиях четыре посетительницы стояли в шубах, а некоторые ветераны в домашних халатах. «Как же не стыдно, какой цинизм и глумление поздравлять стариков батоном белого хлеба!», «меховой визит с булками», «какой контраст между богатыми чиновниками и нищими стариками!» — негодовали сети.

Вскоре к осуждающим присоединились и официальные лица — заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал акцию чиновников унизительной:

«Они отнеслись без должного внимания к этой священной теме, неадекватно. Это требует особого отношения, нужно думать о дополнительных мерах помощи в отношении этих людей, об уходе, а не унижать такого рода поступками. Формально отнеслись к этому».

Потом подключились уже и региональные власти. Глава Крыма Сергей Аксенов написал, что «вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо!». В четверг Аксенов заявил, что «такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия».

После этого подключились уже и федеральные депутаты – Аксенова поддержал сенатор от Крыма Сергей Цеков, заявивший, что увольнение «будет хорошей наукой для всех чиновников… Чиновники Керчи допустили грубейшую ошибку. Они считают возможным снисходительно и не очень вежливо вести себя по отношению к людям, в том числе и к ветеранам».

А замсекретаря генсовета «Единой России» депутат Госдумы Александр Хинштейн от имени партии приветствовал «жесткую и последовательную позицию» главы Крыма, заявив, что «потенциально бывшая глава Керчи живет в параллельной реальности и игнорирует мнение людей».

На этом фоне в четверг глава горсовета Керчи Мая Хужина написала заявление об увольнении, но на следующий день отозвала его, назвав «сиюминутной слабостью». Что вызвало новую порцию гнева Сергея Аксенова, назвавшего ее отказ увольняться «ересью и самодурством» и пообещавшего лично в понедельник приехать в Керчь «на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе».

Но дело в том, что самодурство в этой истории проявляет как раз возмущенная общественность и глава Крыма.

Потому что ведут себя абсолютно неадекватно реальности. Причем думая при этом, что своей жесткостью они следуют президентской линии и демонстрируют свою принципиальность.

В реальности нет никаких чиновниц: Хужина и Шербула являются депутатами городского совета, то есть они избраны жителями города. Черненко представляет Керчь в региональном, то есть крымском парламенте – и никто не может заставить их уйти в отставку. Кроме их избирателей. Но они как раз не возмущаются, потому что видят то, что есть.

А есть то, что недавно (в октябре прошлого года) возглавившая горсовет Хужина (до этого она была заместителем главрача городской больницы) вместе с другими депутатами пришли поздравить блокадников не с батоном из магазина:

«Любую ситуацию можно извратить. Для нас было главное донести внимание и заботу до наших ветеранов. Во-первых, мы пришли не с батоном белого хлеба, а с караимскими пирогами, которые испекли своими руками накануне визита. Может не очень красиво получилось, но мы пекли сами. Нас встречали с особой теплотой и гостеприимством. Людям было важно внимание, а не наши шубы, пальто и куртки».

То, что делегация не стала снимать верхнюю одежду, вполне объяснимо – чтобы обойти почти дюжину ветеранов нужно время, они рассчитывали на короткий разговор, а не на посиделки. Еще раз: это не чиновники из исполнительной власти, а руководители городского парламента. Упреки в том, что их не волнуют проблемы стариков Хужина тоже отвергает:

«Каждому ветерану мы доносим, что любая их проблема решаема. Любой их каприз — приказ для меня. Во время визита мы обсудили нужды наших блокадников. Купили лекарства, а также организовали медицинскую помощь. Мы постоянно держим с ними обратную связь. У них есть все номера телефонов. В следующий раз нас пригласили в гости на чаепитие по случаю 8 марта. Мы снова соберемся с девочками и поедем, потому что для ветеранов очень важно постоянное, а не сиюминутное внимание».

Тоже самое говорят и сами ветераны, которых успели опросить журналисты: никто не почувствовал себе ни оскорбленным, ни униженным.

Понятно, что для любящей травлю чиновников толпе в соцсетях никакие объяснения не нужны. Но почему эти объяснения не слышат Хинштейн и Аксенов? Не хотят или пытаются выслужится? Да, именно что выслужится – показать свое рвение в борьбе с «хамством власти», и готовы ради этого растоптать ни в чем не виноватых женщин-депутатов? Думая, что тем самым они одновременно угодят и президенту, и обществу. Особенно той его части, что во всех бедах РФ винит чиновников и власть как таковую, постоянно обсуждая как реальные, так и выдуманные истории с прегрешениями чиновников, устраивая «пятиминутки ненависти».

Понятно, что ни Аксенов, ни Хинштейн не собирались подыгрывать тем, кто постоянно разжигает ненависть к власти как таковой, в том числе и потому, что сами к ней принадлежат. Нет, они думают, что отвечают «веяниям времени», «политике президента», потому что в последние дни все мы наблюдали за историей в Чувашии. В прошлую пятницу глава республики Михаил Игнатьев очень неудачно пошутил, заставив майора местного управления МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, купленной на средства регионального бюджета. На этой неделе Игнатьев был уволен президентом с формулировкой «за утрату доверия» — вот, дескать, прекрасный пример того, как Кремль борется с хамским поведением отдельных чиновников, даже высокопоставленных. Примерно так могли подумать те, кто включился в кампанию против крымских депутатов.

Но это говорит только о том, что они не способны понять, за что уволили Игнатьева: не за сам глупый жест, а за то, что за несколько дней после этого он не нашел в себе сил признать свою ошибку, продолжая настаивать на том, что против него ведется кампания. То есть Путин увидел, что человек не просто способен на глупые и неуместные шутки, но и потерял связь с реальностью, не способен адекватно оценивать свои поступки и извиняться. Именно за это и уволили Игнатьева.

В четверг Владимир Путин косвенно прокомментировал и чувашскую историю, сказав, что «нужно строже подходить к тем людям, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение». Множество историй последних лет, когда чиновники неадекватно вели себя с людьми, заканчивались для них отставкой. И Кремль будет продолжать политику приучения номенклатуры к открытости и умению работать и разговаривать с людьми.

Но в этой политике совершенно не нужны кампании, «пятиминутки ненависти» и безумное шельмование всех и вся. Тем более, что мы нередко видим, когда разогретые соцсетями и СМИ истории «чиновничьего хамства» на проверку оказываются надуманными: вырванные из контекста фразы приобретают едва ли не прямо противоположный смысл. Такая «борьба с хамством» никому не нужна – мало того, что она ломает конкретные судьбы, так еще и дискредитирует саму политику приближения чиновников к народу. Превращаясь в банальную и очень опасную «охоту на ведьм».

Не случайно сегодня пресс-секретарь президента так прокомментировал керченскую историю:

«Здесь какая-то «охота на ведьм» абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает, но общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства – это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся. Но, конечно, каждый конкретный случай нужно отдельно разбирать».

И, кстати, хамство в данном случае – это не поведение Хужиной, а неадекватная реакция на него отдельных представителей власти. Надо надеяться, что Хинштейн и Аксенов способны признать свои ошибки и извинится перед Хужиной и ее коллегами за свои грубые нападки на них, за угрозы увольнения. «Охота на ведьм» не менее опасна, чем хамство чиновников. Хуже может быть только слияние двух этих вещей в одну.

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