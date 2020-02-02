В Уханье достроили больницу для пациентов с коронавирусом. Стройка шла 10 дней

В Уханье достроили больницу для пациентов с коронавирусом. Стройка шла 10 дней

02.02.2020, 9:57, Новости дня

В китайском Ухане завершено строительство временной больницы для пациентов с новым типом коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Больницу «Хошэньшань» начали строить вечером 23 января. Она рассчитана на 1 тысячу мест и начнет свою работу в понедельник 3 февраля. В госпитале будут работать 1,4 тысяч военных врачей.

Начало строительства

Агентство отмечает, что вторая временная больница в Ухане откроется 6 февраля.

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