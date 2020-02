ВОЗ заявила, что через посылки из Китая нельзя заразиться коронавирусом 2019-nCoV

Новым коронавирусом 2019-nCoV нельзя заразиться через посылки из Китая. Об этом в Twitter 1 февраля сообщила Всемирная организация здравоохранения.

«Безопасно ли получать письмо или посылку из Китая? Да, это безопасно. Люди, получающие посылки из Китая, не рискуют заразиться 2019-nCoV. Из предварительного анализа мы знаем, что коронавирусы не выживают долго на таких объектах как письма или пакеты», – говорится в сообщении.

Q: Is it safe to receive a letter or a package from China?

A: Yes, it is safe. People receiving packages from China are not at risk of contracting #2019nCoV.

From previous analysis, we know coronaviruses do not survive long on objects, such as letters or packages.#KnowTheFacts pic.twitter.com/RBBqjkd5JQ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 1, 2020

О безопасности посылок из Китая в комментарии изданию «ГОРДОН» 27 января сообщал гендиректор «Укрпошти» Игорь Смелянский. Компания заявляла, что ВОЗ пока не издавала рекомендаций ограничивать перемещение грузов через границу.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 2 февраля число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 14,3 тыс, погибло 304 человека.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения также подтверждены в США, Канаде, Японии, Австралии, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, России, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, Непале, ОАЭ и на Филиппинах. В Украине подтвержденных случаев заболевания нет, сообщили в Минздраве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

