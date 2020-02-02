В России выпустили очень крутой фургон на базе Lada 4×4

Строго говоря, у «старой Нивы» есть и тольяттинская коммерческая модификация, которая продается под брендом ВИС-Авто и выпускается как с кузовом, так и с фургоном. Но модификация от одной из московских тюнинг-фирм способна перевозить длинномеры до 3 метров.

Компания «Люкс Форм» известна, например, разработкой компактного автодома на базе Lada Granta. Lada 4×4 превратилась в фургон по той же схеме и, по сути, с использованием того же кузова. Надстройку выполняют из каркаса на основе стальных труб, обшитого сэндвич-панелями толщиной 20 мм, и ABS-пластика (из него же делаются и распашные задние двери).

Такая «Нива» способна перевозить до 550 кг, а заявленный объем грузового отсека почти достигает 6,5 «кубов». Заявленная ширина дверного проема — 1 565 мм, высота погрузки — 715 мм, а с учетом «капюшона» над крышей кабины общая длина надстройки достигает 3 352 мм. Соответственно, при условии установки дополнительной полки внутри кузова можно без проблем перевозить достаточно длинную поклажу.

Правда, с учетом доработок «Нива» становится заметно длиннее — 4 482 мм против 3 740 мм у трехдверной модификации, но разработчики утверждают, что фургон сохраняет и маневренность, и способность к преодолению бездорожья. Такая Lada 4×4 комплектуется штатным 1,7-литровым мотором с отдачей в 83 л.с. и положенной по регламенту внедорожной трансмиссией с понижающей передачей.

Стоимость фургона Lada 4×4 пока не называется. Аналогичная версия на базе Lada Granta оценивается фирмой в базовые 1 120 000 рублей.

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АвтоВести

Источник: Вести

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