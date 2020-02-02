Елена Малышева рассказала, кому может грозить ранний инфаркт и инсульт

Известная отечественная телеведущая, врач-кардиолог и терапевт Елена Малышева на странице в Instagram объяснила, кому может грозить ранний инфаркт и инсульт. В группе риска, по словам доктора, находятся дети с повышенным уровнем холестерина в организме.

В этом случае с большой вероятностью в возрасте 30-40 лет их настигнет инфаркт либо инсульт. Елена Малышева объясняет, что этот риск связан с заболеванием, известным как «наследственная гиперхолестеринемия». К примеру, если у одного из родителей, перешагнувшего 50-летний рубеж, медики диагностировали инфаркт или инсульт, то это значит, что им детям следует пройти обследование на выявление названной болезни, что может уберечься от ранних проблем.

Малышева констатировала, только в Татарстане на сегодняшний день существует бесплатная программа защиты от инфарктов с детского возраста. Медики проверяют подрастающее поколение на гиперхолестеринемию, а затем назначают необходимое лечение. Таким образом снижается количество людей, которым может грозить ранний инсульт или инфаркт. Елена Малышева заметила, подобные программы стоит практиковать и в остальных регионах РФ.

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