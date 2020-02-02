Продолжающая борьбу с раком Кристина Кузьмина: «Главное – психологически не хоронить себя»

Отечественная актриса театра и кино Кристина Кузьмина более 6 лет продолжает бороться с раком. В недавнем интервью артистка призналась, что иногда ей бывает сложно настроиться на позитив, но она осознает главное — «нельзя психологически хоронить себя».

Впервые рак у Кристины Кузьминой диагностировали в 2013 году, но тогда врачам удалось справиться с недугом, а через четыре года у актрисы выявили новообразование в груди. С тех пор её жизнь – череда курсов терапии, обследований, побед и разочарований. Кузьмина не отрицает, что несколько раз переживала тяжёлую депрессию, а выйти из этого состояния помогал ответ на вопрос, хочется ли ей продолжать жить. Несмотря ни на что, актриса не готова умереть, поэтому старается не думать о худшем и не «хоронить себя психологически».



Кристина Кузьмина даже в непростой период не бросает работу, продолжая появляться на экране и театральной сцене. В связи с болезнью она не делает основной упор на карьере, но и оставлять профессию не намерена. По словам актрисы, работа является одним из важных факторов, заставляющих не «опускать руки» перед трудностями и находить силы продолжать борьбу с недугом. Совсем скоро Кузьмина пройдёт очередное обследование, которое должно показать, удалось ли в этот раз победить рак, и она надеется только на положительный ответ медиков.

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Последнее: Отечественная актриса театра и кино Кристина Кузьмина более 6 лет продолжает бороться с раком. В недавнем интервью артистка призналась, что иногда ей бывает сложно настроиться на позитив, но она осознает главное — «нельзя психологически хоронить себя». Впервые рак у Кристины Кузьминой диагностировали в 2013 году, но тогда врачам удалось справиться с недугом, а через четыре […]