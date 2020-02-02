Эль Коко — убивающий детей монстр из испаноязычного фольклора

С точки зрения народной мифологии Эль Коко это аналог англоязычного Бугимена и славянского Бабайки, вот только истории о нем куда более подробные и страшные (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Истории об Эль Коко как о ночном бабайке можно проследить примерно до 16-17 веков, но байки про монстра с именем Кока или Кука возникли намного раньше. Тогда этим словом могли назвать странное морское чудище, не похожее на любое известное животное. К примеру есть история о монстре, похожем на черепаху, который нападал на кошек и детей и ел их. Этого монстра звали Кокой.

Само слово Коко в Испании и Португалии можно перевести как "макушка головы" или "череп", таким образом Эль Коко это существо в первую очередь с необычной головой. Иногда у него голова в виде тыквы, иногда как кокос с тремя "дырками" (само слово кокос оттуда и произошло), иногда как голый череп.

Если ребенок не слушается, родители могут сказать, что за ним придет Эль Коко и заберет его с собой в мешке, а потом съест. Самый старый детский стишок-пугалка об Эль Коко датирован 17 веком.

Спи ребенок, спи…

Иначе Эль Коко придет и съест тебя.

В Бразилии существует традиционная колыбельная со словами:

Спи, малыш, иначе Эль Коко придет,

Когда твой папа уйдет на ферму, а мама уйдет на работу.

Эль Коко может и не есть детей, но пугать их, наблюдая за ними через окно или каким-то образом заставить ребенка выйти из своей кровати (вселиться в его тело, к примеру) и уйти туда, где его никто не найдет и ребенок сам там погибнет.

Помимо Испании и Португалии страшилки об Эль Коко в основном имеют хождение в Мексике, Бразилии, Аргентине и Чили. Везде его изображают по разному, как человека в капюшоне, как волосатого монстра под кроватью, иногда даже как человекоподобного дракона. Подобное разночтение оправдывается тем, что очевидцев, которые могли нормально рассмотреть Эль Коко, в живых не оставались, а другие видели его лишь мельком.

Если Ангел-Хранитель заботится о безопасности людей, то Эль Коко нередко представляется его оппонентом и дети являются его жертвами, потому что до них легче всего добраться, они более беззащитные. То есть в этой трактовке Эль Коко это злобное демоническое существо.

В Бразилии Эль Коко выглядит как чудовище с телом женщины и головой аллигатора. На спине у нее большой мешок, куда она складывает похищенных детей. Бразильская Эль Коко часто является главной злодейкой в детских книжках.

Существует немало историй от очевидцев, которых пугали в детстве эль Коко и которые в самом деле видели что-то такое, что можно представить как Эль Коко. В целом весь пласт странных существ, приходящих по ночам к детям, чтобы пугать их или наносить им физический вред, очень большой, разнообразный и его сложно объединить в одно целое.

Некоторые исследователи уверены в том, что мифы об Эль Коко и их связь с детьми вероятнее всего возникли не просто как обычная родительская пугалка, а на основе чего-то реального. Что-то пугало детей, а потом дети пропадали и их уже никогда не находили. Поэтому стали говорить, что тот, кто похищает их, проглатывает их.

Возможно, что в основе мифа об Эль Коко лежит обычная преступная деятельность, дети всегда являлись желанной добычей для разных целей. Или же детей похищали те же самые существа, что похищают детей и взрослых и в наши дни, в том числе безвозвратно — то есть инопланетяне.

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Последнее: С точки зрения народной мифологии Эль Коко это аналог англоязычного Бугимена и славянского Бабайки, вот только истории о нем куда более подробные и страшные (Паранормальные новости — paranormal-news.ru). Истории об Эль Коко как о ночном бабайке можно проследить примерно до 16-17 веков, но байки про монстра с именем Кока или Кука возникли намного раньше. Тогда […]