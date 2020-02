Полтергейст из Саут-Шилдс: В 2005 году в английском городке родителей атаковали игрушки их сына

В начале 2000-х в тихом прибрежном английском городке Саут-Шилдс на северо-востоке страны жила молодая пара Марк и Марианна (их настоящие имена и фамилии никогда не указывались), у которых подрастал сын Роберт. До декабря 2005 года все у них было тихо и спокойно, но потом начался настоящий кошмар.

Сначала все было достаточно "безобидно" — шумный дух игрался с дверями комнат, которые открывались и закрывались сами по себе. Потом что-то начало стучать в стены и двигать мебель и другие предметы (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Однажды кто-то из супругов зашел в спальню и увидел, что два стула из комнаты поставлены друг на друга на столе. Потом большой комод каким-то образом переместился из спальни в другую комнату, в комнату трехлетнего Роберта. После этого супруги стали регулярно слышать странные звуки, похожие на скольжение мебели по полу, а когда заходили в комнату сына, в которой в тот момент никого не было, то видели, что там перемещена вся мебель.

Эти звуки и движения мебели очень пугали Марка и Марианну, каждый раз, услышав их наверху, они съеживались и не поднимались в спальни, пока там все не утихало. Позже в комнатах стала меняться температура, а к глухим стукам в стены присоединились быстрые и резкие звуки, словно кто-то барабанил о стену кулаками.

Все эти явления, довольно пугающие, тем ни менее пока еще представляли собой классический полтергейст. Но вскоре объектом его атаки по какой-то причине стали игрушки их трехлетнего сына Роберта, которые буквально ожили и стали жить собственной жизнью.

Впервые это произошло поздним вечером, когда Марк и Марианна готовились ко сну и находились в своей спальне. Вдруг Марианна ощутила, как что-то ударило ее по голове, упав с потолка. Нагнувшись к полу, она заметила на нем лежащую детскую игрушку Роберта — плюшевую собаку.

Это было очень странно, потому что сам Роберт давным давно спал в своей комнатке и не имел привычек приносить свои игрушки в комнату родителей. Тем более не было понятно, как игрушка оказалась на потолке, с которого она упала.

Марк и Марианна еще несколько минут стояли и размышляли, что произошло с этой игрушечной собакой, когда на них сверху и из стен хлынул настоящий "дождь" из игрушек их сына. Игрушки появлялись словно из неоткуда и с силой бросались в людей.

Иногда они останавливались и словно замирали, вися в воздухе, а потом снова летели по прежней траектории, что выглядело совсем сюрреалистично. Супруги пытались отгородится от летящих игрушек с помощью одеяла, но нечто вырвало одеяло из их рук и отбросило в сторону.

Внезапно Марк громко вскрикнул от боли, а Марианна заметила на его обнаженной спине 13 красных царапин. Сразу после этого игрушки перестали лететь на них. Все остановилось так же внезапно, как и началось. Царапины Марка на спине пропали уже к утру.

Супруги надеялись, что после такой яростной атаки невидимый демон наконец угомонится, но все лишь начиналось. Игрушки их сына продолжили пугать их, появляясь в разных местах дома. Так плюшевую лошадку нашли повешенной за вожжи за потолочный вентилятор в гостиной, а на лестнице однажды нашли игрушечного кролика, у которого в лапы был вложен нож для резки бумаги.

По ночам можно было слышать как игрушки на колесиках катаются по дому сами по себе, а игрушки на батарейках вроде пожарной машинки сами включались и выключались. Вскоре после этого раковина в ванной комнате наполнилась ярко-красной водой, похожей на кровь, а спустя несколько минут исчезла сама по себе.

Все стало еще более зловещим, когда на магнитной доске с буквами, стоящей в комнате маленького Роберта, стали появляться угрожающие надписи: "Ты мертв", "Уходи", "Умри", "Покойся с миром", "Убирайся к своей маме" и тд. А рядом с этими надписями, составленными из магнитных букв, иногда появлялись и совсем уж непонятные символы.

Трехлетний Роберт тогда едва начал узнавать буквы и вообще не умел писать, так что невозможно было предполагать, что все это проделывал он. Тем более, что вскоре Марианна стала получать подобные угрожающие послания и в виде SMS-сообщений на свой телефон. Все они шли словно из ниоткуда, так как невозможно было определить номер исходящего телефона.

Потом тоже самое стало приходить и на ее адрес электронной почты и исходящий адрес тоже был неизвестным. Одно из таких посланий гласило "Получай, с*ка", другое "Умри прямо сейчас". Еще одно гласило "Готовься умереть сегодня, я приду за тобой", а следующее "Я получу тебя, когда ты уснешь, я приду к тебе, когда ты спишь, с*ка".

Все это само по себе было совершенно жутким, однако угрозы не выполнялись, никто к Марианне не приходил и она понемногу даже стала привыкать к этим посланиям. Но потом агрессия полтергейста перешла на Роберта.

Однажды пара обнаружила маленького Роберта лежащим на полу, плотно завернутым в его одеяло, а над ним был аккуратно поставлен его маленький пластиковый столик. Мальчик при этом некоторое время находился в состоянии похожем на транс, он ни на что не реагировал и его глаза смотрели в пустоту.

В другой раз Роберт внезапно куда-то пропал и Марк и Марианна обыскали весь дом, прежде чем нашли ребенка в запертом шкафу, снова плотно завернутым в одеяло. Было похоже, что действует изощренная и злая сущность.

Все эти инциденты к конце концов вынудили супругов обратиться за помощью экспертов по паранормальным явлениям. Марк и Марианна связались с Майком Холловелом и Дарреном Ритсоном и те поначалу даже были убеждены, что супруги многое преувеличили и там все не так страшно. Они нередко сталкивались с подобными вещами, которые на проверку оказывались или игрой воображения жильцов дома или бытовыми причинами. Но исследователи очень быстро поняли, что тут все действительно именно так, как и рассказали Марк и Марианна.

Холловел и Ритсон несколько дней прожили в доме супругов и своими глазами слышали необъяснимые шумы, видели как сами собой перемещались детские игрушки, включался и выключался старый бэби-монитор (видеоняня), игрушки кто-то с силой разбивал и тд.

Исследователи зафиксировали полет предметов в воздухе, соскальзывающее с кровати одеяло, качающиеся абажуры лампы, а также "пирамидки" из разных предметов, установленных друг на друге в хрупком балансе.

Майк Холловел и Даррен Ритсон

А потом Холловел и Ритсон своими глазами увидели высокую темную фигуру, которая сначала появилась на балконе, а потом пыталась пролезть в комнату. Этот темный призрак видела и Марианна и она даже закричала от страха при виде его. После этого объект все-таки проник в дом и прошел прямо мимо людей. Холловел описал его в своем дневнике:

"Оно медленно прошло из ванной через лестничную клетку в спальню. Когда оно прошло в комнату Роберта, оно остановилось и посмотрело на меня. На его лице не было глаз, носа или рта, оно было пустым и страшным. Оно было высоким, метра два и совершенно черным, излучая чистое зло".

К сожалению, несмотря на установленную в комнате Роберта камеру, призрак на ней заснят не был, так как исследователи забыли включить ее или она сама отключилась. Холловел потом неоднократно сокрушался о том, что им не удалось получить необходимых доказательств.

Помимо призрака, исследователей атаковало нечто, что оставило на их телах такие же красные тонкие царапины, что были у Марка. Правда момент нанесения этих царапин тоже заснять не удалось, на видео банально все получилось темным и ничего не было видно.

Исследователи собирались задержаться в этом доме подольше, но в один день все так же резко закончилось, как и началось. Больше в этом доме никогда не происходило ничего необычного. Позже Ритсон и Холловел опубликовали книгу об этом случае под названием "The South Shields Poltergeist: One Family's Fight Against an Invisible Intruder" и они по прежнему твердо убеждены, что столкнулись с чем-то очень злобным и совершенно подлинным.

Что дальше было с Марком и Марианной, неизвестно. Остались ли они жить в этом же доме, или переехали, тоже. Их реальные имена и точный адрес дома так и остались нераскрытыми.

