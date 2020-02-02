Призрачный пес по кличке Рекс из Нью-Джерси

Альберт Пейсон Терхун жил в Нью-Джерси (США) в первой половине ХХ века и был писателем и журналистом, но в основном прославился как собаковод (заводчик колли) и автор рассказов про собак.

Несколько лет Терхун работал репортером газеты "The Evening World", но профессия журналиста ему не нравилась и он все больше уделял вниманию своим любимым собакам. В конце концов он стал владельцем большого питомника колли "Sunnybank", который быстро стал одним из самых известных в США.

Альберт Терхун со своими любимыми колли

Несмотря на страсть именно к колли, самым любимым псом Терхуна много лет был крупный метис колли и бультерьера по кличке Рекс (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

На лбу у Рекса был неровный шрам, который добавлял ему брутальности, да и сам по себе Рекс был очень хорошей охранной собакой, он облаивал каждого вошедшего в дом гостя, но, будучи хорошо выдрессированным, не кидался на него. А когда Терхун работал за своим письменным столом, Рекс смиренно лежал у его ног.

В марте 1916 года произошло трагическое событие, подрались Рекс и Лэд, пожилой колли, который когда-то был альфа-лидером в их группе. Услышав на улице злобное и дикое собачье рычание, Терхун выскочил из дома и начал кричать на собак, чтобы разнять их.

Однако это не помогло, а потом произошло неслыханное — распаленный дракой Рекс кинулся с рычанием на своего хозяина и Терхуну ничего не оставалось, как защищаться от своего любимца с помощью охотничьего ножа, который оказался у него с собой. Терхун нанес Рексу смертельное ранение и пес умер. Лэд к тому времени был серьезно поранен Рексом, но позже ему удалось вылечиться от ран.

Прошло много месяцев и к Терхуну в гости приехал один из его давних друзей по имени Генри Хили. Он знал, что Рекс был любимцем Терхуна и ранее неоднократно видел этого пса, но пока ничего не знал о его смерти.

Хили пробыл у Терхуна в гостях некоторое время, а когда уезжал, то прощаясь с Терхуном, отметил, что был поражен преданностью его собаки, видя как Рекс на днях смиренно лежал возле ног своего хозяина. На это Терхун с изумлением сказал, что Рекс погиб еще полтора года назад и Хили никак не мог видеть его.

Тут уже настала очередь Хили быть шокированным и он стал уверять, что видел именно Рекса и что он никак не мог перепутать его с другой собакой.

Альберт Терхун и колли по кличке Брюс

Прошло еще несколько недель и в гости к Терхуну заехал его знакомый — преподобный Эпплтон Грэннис. Они на пару посетили питомник колли, полюбовались на красивых собак, а потом пошли в гостиную обедать.

В какой-то момент Грэннис спросил, все ли собаки питомника являются породой колли и Терхун сказал, что да, других пород он у себя не держит. В ответ на это Грэннис сказал, что он с улицы видел в окне его дома морду крупной собаки со шрамом на лбу и эта собака не очень походила на колли.

Терхун с первых же слов понял, что Грэннис говорит ему о покойном Рексе, но он никак не мог поверить в то, что преподобный мог видеть собаку-призрака. Поэтому он принялся категорически отрицать, что в его доме живет такая собака и сделал предположение, что преподобному это показалось.

Но позже Терхун все-таки поверил в то, что к нему приходит призрак Рекса. Один из его новых любимчиков -колли по кличке Брюс, категорически отказывался сидеть в том месте на ковре, которое являлось любимым местом Рекса. Именно на этом месте лежал Рекс, когда Терхун работал за своим письменным столом.

И такое произошло не единожды, а постоянно, стоило Брюсу войти в эту комнату, как он старательно избегал указанного места, словно все время видел там Рекса.

К сожалению, ни особняк ни питомник Терхуна до наших дней не сохранились, на этом месте сейчас находится парк. В парке можно наткнуться на старые могилы Лэда, Брюса и других колли, но могилы Рекса там нет.

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