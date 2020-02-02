Войска США в очередной раз заблокировали движение российского военного патруля в северо-восточной Сирии

Войска США в очередной раз заблокировали движение российского военного патруля в северо-восточной Сирии

02.02.2020, 9:15, Разное

By Zana Omar, Rikar Hussein   January 31, 2020 

Видео по  ссылке: US Troops Block Russian Military Patrols in Northeastern Syria

HASAKAH, SYRIA / WASHINGTON — В  пятницу, американские войска на северо-востоке Сирии вновь не позволили российскому  военному конвою им военным конвоям провести патрулирование вблизи иракской границы, что, по словам местных жителей, усилило трения  между двумя сторонами по поводу свободы передвижения в преимущественно курдском регионе. 

Репортер VOA сам  видел, как американские Хаммеры патрулировали главную дорогу города аль-Маликия, также известного как Дерик, в северо-восточной провинции Хасака,  что, по словам местных источников, было предпринято с целью предотвращения прохода приближающегося российского конвоя через регион. 

Источники сообщили, что  препирательства были связаны с контролем   над автомагистралью M4, районами Аль-Маликия и Талль-Тамр, которые стали разделительной  полосой между двумя сторонами после вторжения Турции в октябре 2019 года, которое вынудило США уйти с большей части территории  пограничного с Турцией северо-восточного региона Сирии.. 

«Я  часто  вижу [американские и российские силы]  на этих дорогах. У них есть свои конфликты  [между собой]. Они блокируют дороги здесь и там. Например, в деревне Ксана Сере и в Дерике », сказал VOA житель аль-Маликии, который по соображениям безопасности не захотел назвать  своего имени. 

Предыдущая стычка

Это был не первый случай, когда американские войска   встретились с российским патрулём в этом районе. 

Нишан Мохаммад, местный репортер, на прошлой неделе рассказал  VOA, что видел по крайней мере три подобных столкновения, когда  американские солдаты останавливали российские военные машины и заставляли их возвращаться на свои базы. 

Официальные представители Сирийских демократических сил, с которыми связался VOA, отказались комментировать этот вопрос, сославшись на деликатность вопроса. 

Британская Сирийская обсерватория по правам человека сообщила в среду, что американские войска заблокировали российский конвой из деревни Аль-Харита на дороге Хасака, ведущей к Джабалу Казузане. 

Обсерватория сообщила, что в тот же день группа российских военных  из Талль-Тамра направлялась в Хасаку, но американские военные заблокировали  их движение возле базы США в районе аль-Вазир. 

 Сирийские демократические силы  вмешиваются

«Имели  место словесные  оскорбления с обеих  сторон которые переросли  в хватание за оружие, но Сирийские демократические силы вмешались в качестве посредника между ними», — заявила наблюдательная группа, добавив, что российские силы развернули передовые системы противовоздушной обороны на авиабазе Аль-Камишли далеко  на северо-востоке региона, так как обе стороны пытаются расширить контроль над ним. 

Американские войска контролировали большую часть северо-восточной Сирии до октября, когда турецкие военные и союзные  им сирийские боевики начали операцию против поддерживаемых США Сирийских демократических сил. С тех пор российские войска и войска правительства  Сирии вошли в пограничный регион между Турцией и северо-восточной Сирией с целью взятия под контроль территории, откуда были эвакуированы американские  силы. 

В этом районе все еще находится около 500 военнослужащих, которые, по словам официальных лиц США, защищают нефтяные месторождения региона и не позволяют Исламскому государству восстановить  свои порядки. 

Сирван Каджо из VOA внес свой вклад в эту историю из Вашингтона.



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Последнее: By Zana Omar, Rikar Hussein   January 31, 2020  Видео по  ссылке: US Troops Block Russian Military Patrols in Northeastern Syria HASAKAH, SYRIA / WASHINGTON — В  пятницу, американские войска на северо-востоке Сирии вновь не позволили российскому  военному конвою им военным конвоям провести патрулирование вблизи иракской границы, что, по словам местных жителей, усилило трения  между […]

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