Календарь: 2 февраля — 76 годовщина нашей победы в Сталинградской битве

Сегодня в России отмечается один из дней воинской славы — 76-я годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Великая битва на Волге началась 17 июля 1942 года. По характеру боевых действий она делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 1942 г., и наступательный, завершившийся разгромом крупнейшей стратегической группировки врага в междуречье Дона и Волги.
Цель наступления фашистских войск летом 1942 года состояла в том, чтобы прорваться к Волге и нефтеносным районам Кавказа; захватить Сталинград — важный стратегический и крупнейший промышленный пункт; перерезать коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом; овладеть плодородными районами Дона, Кубани и нижней Волги.
13 сентября враг начал штурм Сталинграда, разгорелись ожесточенные бои. В середине ноября немцы занимали большую часть города, но их наступательные возможности иссякли.
19 ноября на фашистов обрушилась лавина огня и металла. Так началась грандиозная стратегическая наступательная операция Красной армии по окружению и уничтожению вражеской группировки под Сталинградом. 2 февраля 1943 года окруженные фашистские войска были полностью разгромлены.
Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной войне и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны.
В самом Волгограде находится множество исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Но самым известным монументом, посвященным защитникам Сталинграда, является «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане.
Еще праздники 2 февраля:
Всемирный день водно-болотных угодий.
День сурка в США и Канаде.
События дня:
1238 г. — разорение Москвы Батыем.
1556 г. — самое опустошительное по количеству человеческих жертв землетрясение за всю историю унесло 830 000 жизней (Китай).
1701 г. — издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту.
2008 г. — в Елисейском дворце в Париже состоялось бракосочетание Николя Саркози и топ-модели Карлы Бруни. Впервые глава Французской республики женился, будучи в должности президента.
Именинники:
Инна, Лев, Павел, Римма, Семен.
Родились:
Валерий Чкалов (1904 – 1938 гг.) — советский летчик-испытатель.
Шакира (1977 г.) — колумбийская певица.
Жерар Пике (1987 г.) — испанский футболист, муж Шакиры.
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