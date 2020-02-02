Захар Прилепин учредил партию на основе своего нового движения «За правду»

В Москве в здании Центрального телеграфа состоялся учредительный съезд партии «За правду» писателя, заместителя худрука МХАТ имени Горького и бывшего майора самопровозглашенной ДНР Захара Прилепина. Ее создали на основе одноименного движения Прилепина.
В съезде приняли участие актеры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин и Александр Казаков (как и Прилепин был советником главы ДНР), режиссер Эдуард Бояков, музыканты Юлия Чичерина, Алексей Поддубный (Джанго) и другие. Сам писатель вначале ответил на вопросы, проходя проверку на полиграфе, а после выступил с програмной речью.
«Бог есть. Родина одна. Семья – союз мужчины и женщины. Защищать Родину с оружием в руках – норма. Экспансия – дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная – норма», – объявил Прилепин. Он также высказался против действующего истеблишмента из-за его отдаленности от населения: элиты сформировались «после 1991 года в либеральной повестке» и только «мимикрировали» под «патриотические тренды», в том числе «плодя селигерскую поросль, неспособную к реальной деятельности».
Члены партии намерены привлечь «как можно больше неравнодушных людей», чтобы затем «влиять на элиты, навязывать смену элит, замещать собой элиту в случае необходимости». «За правду», по словам Прилепина, «претендует на власть, добивается власти, имеет право на власть» – и в том числе собирается участвовать в думских выборах.
Прилепин отметил, что сам избираться в Госдуму не собирается, однако планирует выдвинуть от партии Стивена Сигала. После того, как другие участники съезда напомнили, что у актера есть гражданство США и Сербии, Сигал отказался от предложения: «Это не совсем для меня. Я очень рад, что работаю дипломатом [спецпредставителем МИДа по вопросам гуманитарных связей между Россией и США]».
Этой зимой СМИ сообщали, что в администрации президента хотят допустить к выборам в Госдуму как можно больше малых партий: ожидается, что они оттянут часть протестных голосов, а также не смогут пройти 5%-ный барьер, вследствие чего их голоса перейдут парламентским партиям, в том числе и «Единой России». Часть из них после выборов исчезнут, а часть станут системными, отмечали издания.
За последний месяц сообщалось о еще четырех новых партийных проектах, создатели которых, в отличие от «За правду», отказывались от декларирования базовой идеологии. В частности, стало известно о появлении «праволиберальной» партии от основателей Faberlic, партии за улучшение благосостояния жителей и за обновление депутатского корпуса от экс-депутата Романа Худякова, «региональной» партии от липецкого координатора «Открытой России» и партии за демократические институты от топ-менеджера World of Tanks.
Источник: Новая газета
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Последнее: В Москве в здании Центрального телеграфа состоялся учредительный съезд партии «За правду» писателя, заместителя худрука МХАТ имени Горького и бывшего майора самопровозглашенной ДНР Захара Прилепина. Ее создали на основе одноименного движения Прилепина. В съезде приняли участие актеры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин и Александр Казаков (как и Прилепин был советником главы ДНР), режиссер Эдуард Бояков, музыканты […]
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