Пушков оценил будущее отношений с Британией после Brexit

Британия вышла из Евросоюза, но не следует ожидать улучшения отношений этой страны с Россией, сообщил сенатор Алексей Пушков.
«Из ЕС Британия вышла, но улучшения отношений с Россией ожидать не следует. Скорее напротив: Лондон, и без того зависимый от Вашингтона, начнет еще больше равняться на США. Британская делегация была соавтором очередной антироссийской резолюции в ПАСЕ. Прогноз отношений негативный», – написал он в своем Twitter.
В пятницу вечером Великобритания официально вышла из состава Евросоюза.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit.
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Последнее: Британия вышла из Евросоюза, но не следует ожидать улучшения отношений этой страны с Россией, сообщил сенатор Алексей Пушков. «Из ЕС Британия вышла, но улучшения отношений с Россией ожидать не следует. Скорее напротив: Лондон, и без того зависимый от Вашингтона, начнет еще больше равняться на США. Британская делегация была соавтором очередной антироссийской резолюции в ПАСЕ. Прогноз […]
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