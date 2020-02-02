Пушков оценил будущее отношений с Британией после Brexit

Пушков оценил будущее отношений с Британией после Brexit

02.02.2020, 9:12, Новости дня

Британия вышла из Евросоюза, но не следует ожидать улучшения отношений этой страны с Россией, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Из ЕС Британия вышла, но улучшения отношений с Россией ожидать не следует. Скорее напротив: Лондон, и без того зависимый от Вашингтона, начнет еще больше равняться на США. Британская делегация была соавтором очередной антироссийской резолюции в ПАСЕ. Прогноз отношений негативный», – написал он в своем Twitter.

В пятницу вечером Великобритания официально вышла из состава Евросоюза.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Британия вышла из Евросоюза, но не следует ожидать улучшения отношений этой страны с Россией, сообщил сенатор Алексей Пушков. «Из ЕС Британия вышла, но улучшения отношений с Россией ожидать не следует. Скорее напротив: Лондон, и без того зависимый от Вашингтона, начнет еще больше равняться на США. Британская делегация была соавтором очередной антироссийской резолюции в ПАСЕ. Прогноз […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика