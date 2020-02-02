Australian Open. Рам и Солсбери выиграли соревнования в парном разряде

Australian Open. Рам и Солсбери выиграли соревнования в парном разряде

02.02.2020, 9:06, Новости дня

В Мельбурне подходит к концу Открытый чемпиона Австралии по теннису. Определились победители в парном разряде у мужчин. Ими стали американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери.

В финальном матче Рам и Солсбери в двух сетах победили австралийский дуэт Макс Перселл и Люк Сэвилл — 6:4, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 10 минут.

35-летний Раджив Рам выиграл 20 титул в парном разряде, а для 27-летнего Джо Солсбери – это пятый трофей. Однако эта победа стала для них первой в турнирах Большого шлема.

Источник: Вести



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Последнее: В Мельбурне подходит к концу Открытый чемпиона Австралии по теннису. Определились победители в парном разряде у мужчин. Ими стали американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери. В финальном матче Рам и Солсбери в двух сетах победили австралийский дуэт Макс Перселл и Люк Сэвилл — 6:4, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 10 минут. 35-летний […]

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