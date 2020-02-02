В матче чемпионата НХЛ подрались вратари

В матче чемпионата НХЛ подрались вратари

02.02.2020, 9:06, Новости дня

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился в Калгари, где играли два канадских клуба "Калгари Флеймз" – "Эдмонтон Ойлерз". Гости выиграли с крупным счетом 8:3.

"Нефтяники" были намного сильнее "огоньков", о чем и говорит итоговый счет. Однако главным событием встречи стала потасовка с участием двух вратарей. В конце второго периода в рукопашной схватке сошлись Кэм Тальбо ("Калгари") и Майк Смит ("Эдмонтон"). Конфликта между вратарями не было, однако оба решили участвовать в массовой драке хоккеистов двух команд. Оба голкипера были удалены до конца встречи.

Эта схватка вратарей первая с 2013 года, сообщает ТАСС. Тогда в массовой драке приняли Брендон Холтби ("Вашингтон") и Рэй Эмери ("Филадельфия").

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Мельбурне подходит к концу Открытый чемпиона Австралии по теннису. Определились победители в парном разряде у мужчин. Ими стали американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери. В финальном матче Рам и Солсбери в двух сетах победили австралийский дуэт Макс Перселл и Люк Сэвилл — 6:4, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 10 минут. 35-летний […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика