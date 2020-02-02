В матче чемпионата НХЛ подрались вратари

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился в Калгари, где играли два канадских клуба "Калгари Флеймз" – "Эдмонтон Ойлерз". Гости выиграли с крупным счетом 8:3.
"Нефтяники" были намного сильнее "огоньков", о чем и говорит итоговый счет. Однако главным событием встречи стала потасовка с участием двух вратарей. В конце второго периода в рукопашной схватке сошлись Кэм Тальбо ("Калгари") и Майк Смит ("Эдмонтон"). Конфликта между вратарями не было, однако оба решили участвовать в массовой драке хоккеистов двух команд. Оба голкипера были удалены до конца встречи.
Эта схватка вратарей первая с 2013 года, сообщает ТАСС. Тогда в массовой драке приняли Брендон Холтби ("Вашингтон") и Рэй Эмери ("Филадельфия").
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