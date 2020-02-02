Гол Кучерова помог «Тампа-Бэй» выиграть у «Сан-Хосе»

Гол Кучерова помог «Тампа-Бэй» выиграть у «Сан-Хосе»

02.02.2020, 9:06, Новости дня

Игровой день в регулярно чемпионате Национальной хоккейной лиге завершился двумя матчами в Калифорнии. В обеих встречах победили гости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" выиграла у "Сан-Хосе Шаркс" 3:0, а "Лос-Анджелес Кингз" уступил "Анахайм Дакс" 1:3.

В воротах "Тампа-Бэй" не оказалось Андрея Василевского, что не помешало "молниям" выиграть у "акул" с крупным счетом. Никита Кучеров забросил одну из трех шайб. Этот гол стал для него 24 в сезоне. Также на счету Никиты 37 результативных передач.

Во втором матче "Анахайм" выиграл у "Лос-Анджелеса" 3:1. Все три калифорнийских клуба – "Сан-Хосе", "Анахайм" и "Лос-Анджелес" занимают три последних места в Западной конференции.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Мельбурне подходит к концу Открытый чемпиона Австралии по теннису. Определились победители в парном разряде у мужчин. Ими стали американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери. В финальном матче Рам и Солсбери в двух сетах победили австралийский дуэт Макс Перселл и Люк Сэвилл — 6:4, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 10 минут. 35-летний […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика