Гол Кучерова помог «Тампа-Бэй» выиграть у «Сан-Хосе»

Игровой день в регулярно чемпионате Национальной хоккейной лиге завершился двумя матчами в Калифорнии. В обеих встречах победили гости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" выиграла у "Сан-Хосе Шаркс" 3:0, а "Лос-Анджелес Кингз" уступил "Анахайм Дакс" 1:3.

В воротах "Тампа-Бэй" не оказалось Андрея Василевского, что не помешало "молниям" выиграть у "акул" с крупным счетом. Никита Кучеров забросил одну из трех шайб. Этот гол стал для него 24 в сезоне. Также на счету Никиты 37 результативных передач.

Во втором матче "Анахайм" выиграл у "Лос-Анджелеса" 3:1. Все три калифорнийских клуба – "Сан-Хосе", "Анахайм" и "Лос-Анджелес" занимают три последних места в Западной конференции.

Источник: Вести

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