Кардиолог Константин Иванов опроверг мифы о вреде фитнес-браслетов

Фитнес-браслеты и «умные» часы от различных мировых брендов появились на рынке сравнительно недавно, поэтому вокруг них всё ещё существует ряд мифов. Российский кардиолог Константин Иванов опроверг некоторые из распространяющихся «гипотез» о вреде данных девайсов.

В первую очередь мифом Иванов называет «слежку» фитнес-браслетов и смарт-часов за пользователями. То, что функция передачи данных местоположения в них имеется – неоспоримый факт, однако также известно о возможности её отключения в настройках современных устройств. Вызывают сомнения и опасения людей относительно вредного излучения гаджетов. В этом случае кардиолог вспомнил о давнем страхе человека перед инновациями, но при этом заметил, что ни одно исследование на данное время не подтвердило вред, а потому это — не более, чем неоправданный миф.

При этом Константин Иванов уверен в огромной пользе фитнес-браслетов. К примеру, с помощью устройства можно отслеживать фазы сна, данные о давлении и пульсе. Таким образом человеку гораздо проще следить за состоянием организма, выстроить правильный режим питания и физических нагрузок.

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Последнее: Фитнес-браслеты и «умные» часы от различных мировых брендов появились на рынке сравнительно недавно, поэтому вокруг них всё ещё существует ряд мифов. Российский кардиолог Константин Иванов опроверг некоторые из распространяющихся «гипотез» о вреде данных девайсов. В первую очередь мифом Иванов называет «слежку» фитнес-браслетов и смарт-часов за пользователями. То, что функция передачи данных местоположения в них имеется […]