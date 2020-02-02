Кардиолог Константин Иванов опроверг мифы о вреде фитнес-браслетов

Фитнес-браслеты и «умные» часы от различных мировых брендов появились на рынке сравнительно недавно, поэтому вокруг них всё ещё существует ряд мифов. Российский кардиолог Константин Иванов опроверг некоторые из распространяющихся «гипотез» о вреде данных девайсов.
В первую очередь мифом Иванов называет «слежку» фитнес-браслетов и смарт-часов за пользователями. То, что функция передачи данных местоположения в них имеется – неоспоримый факт, однако также известно о возможности её отключения в настройках современных устройств. Вызывают сомнения и опасения людей относительно вредного излучения гаджетов. В этом случае кардиолог вспомнил о давнем страхе человека перед инновациями, но при этом заметил, что ни одно исследование на данное время не подтвердило вред, а потому это — не более, чем неоправданный миф.
При этом Константин Иванов уверен в огромной пользе фитнес-браслетов. К примеру, с помощью устройства можно отслеживать фазы сна, данные о давлении и пульсе. Таким образом человеку гораздо проще следить за состоянием организма, выстроить правильный режим питания и физических нагрузок.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Фитнес-браслеты и «умные» часы от различных мировых брендов появились на рынке сравнительно недавно, поэтому вокруг них всё ещё существует ряд мифов. Российский кардиолог Константин Иванов опроверг некоторые из распространяющихся «гипотез» о вреде данных девайсов. В первую очередь мифом Иванов называет «слежку» фитнес-браслетов и смарт-часов за пользователями. То, что функция передачи данных местоположения в них имеется […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Жительница Великобритании из-за редкого расстройства на протяжении 5 лет не ходила в туалет / 13 декабря
- «Моя родня поверила мне лишь когда мои племянники стали видеть те же пугающие вещи, что я видел в детстве» / 6 января
- Назван ТОП-5 самых популярных в России SUV по цене 2-2,5 млн рублей / 19 декабря
- Xiaomi разнообразила дизайн складных смартфонов на двух новых патентах / 11 января
- Ксения Собчак обцеловала Эрнста и его беременную супругу на премьере «Союза спасения» / 25 декабря
- Мнение: что американский нео-наци делает в России? / 25 января
- Мнение: Катастрофа в Марибе / 1 февраля
- Мнение: Головорезы… / 28 декабря