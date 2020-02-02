«Срок должен быть завтра»: Мила Йовович нервничает перед родами

«Срок должен быть завтра»: Мила Йовович нервничает перед родами

02.02.2020, 9:04, Разное

Мила Йовович пожаловалась подписчикам, что нервничает перед предстоящими родами. Актриса, ожидающая третьего ребенка, готовится отправиться в больницу, поскольку срок рожать «должен быть завтра».
44-летняя знаменитость призналась, она думала, что третья беременность и рождение ребенка окажется для нее «пирогом». Однако Йовович очень нервничает, зная, чего ожидать. «В любом случае, надеюсь, следующий пост, который я сделаю, будет изображением маленькой девочки», — подытожила актриса, попросив подписчиков пожелать ей удачи.


Поклонники кинозвезды отметили, что с нетерпением будут ждать от нее новостей. Фолловеры поддержали Йовович и пожелали легких родов.



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