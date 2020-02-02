ЕС обязал производителей мобильных устройств перейти на стандартные порты зарядки

ЕС обязал производителей мобильных устройств перейти на стандартные порты зарядки

02.02.2020, 9:04, Разное

На недавнем заседании Европарламента был одобрен законопроект относительно использования в мобильных устройствах стандартных портов зарядки. Таким образом ЕС обязал мировых производителей, к примеру, американский технологический гигант Apple, пересмотреть решение относительно данного аспекта.
Некоторые компании направляли в Европарламент протест против введения инновации, однако он был отклонён, а вот за единый стандарт портов зарядки проголосовали более 580 депутатов и всего 10 – против. То есть, после вступления нового закона в силу, на европейский рынок станет невозможным поставлять различные современные гаджеты с «фирменными» портами, что практикуется той же компанией Apple в iPhone. Производитель обязан либо уйти с рынка ЕС, либо переходить на единый стандарт.

Информация о том, станет ли стандартным порт USB-C или какой-то другой, на текущий момент отсутствует, но большинство экспертов склоняются именно к первому варианту. Благодаря введению нового закона предполагается облегчить жизнь обычных пользователей, которым не нужно будет искать определённое зарядное устройство, а также снизить количество «электронного мусора».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Фитнес-браслеты и «умные» часы от различных мировых брендов появились на рынке сравнительно недавно, поэтому вокруг них всё ещё существует ряд мифов. Российский кардиолог Константин Иванов опроверг некоторые из распространяющихся «гипотез» о вреде данных девайсов. В первую очередь мифом Иванов называет «слежку» фитнес-браслетов и смарт-часов за пользователями. То, что функция передачи данных местоположения в них имеется […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика