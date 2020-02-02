ЕС обязал производителей мобильных устройств перейти на стандартные порты зарядки

На недавнем заседании Европарламента был одобрен законопроект относительно использования в мобильных устройствах стандартных портов зарядки. Таким образом ЕС обязал мировых производителей, к примеру, американский технологический гигант Apple, пересмотреть решение относительно данного аспекта.

Некоторые компании направляли в Европарламент протест против введения инновации, однако он был отклонён, а вот за единый стандарт портов зарядки проголосовали более 580 депутатов и всего 10 – против. То есть, после вступления нового закона в силу, на европейский рынок станет невозможным поставлять различные современные гаджеты с «фирменными» портами, что практикуется той же компанией Apple в iPhone. Производитель обязан либо уйти с рынка ЕС, либо переходить на единый стандарт.

Информация о том, станет ли стандартным порт USB-C или какой-то другой, на текущий момент отсутствует, но большинство экспертов склоняются именно к первому варианту. Благодаря введению нового закона предполагается облегчить жизнь обычных пользователей, которым не нужно будет искать определённое зарядное устройство, а также снизить количество «электронного мусора».

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