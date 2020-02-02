В Приморье мать-одиночка и ее девять детей остались без крова из-за пожара

В Партизанском районе Приморья пожар полностью уничтожил частный дом, принадлежавший многодетной семье. Теперь мать одиночка и ее девять детей остались без крова.
Женщина несколько лет назад потеряла мужа и сама воспитывает детей – двух своих и семь приемных. По словам матери-одиночки, пожар начался сразу после полуночи. Первой дым заметила старшая дочь и предупредила всех, закричав: «Горим!» Пожарные прибыли на вызов в считанные минуты, но отстоять дом не смогли. Пламя полностью удалось потушить только через семь часов.
Жительнице Приморья органы соцзащиты пообещали выделить 100 000 рублей. Местные власти предложили семье переехать в квартиру, расположенную в летном городке. Женщине, по ее словам, поступает помощь и от совершенно чужих людей – многие переводят деньги. Временно многодетная семья поселилась в Находке, где проживает родной брат матери-одиночки.
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