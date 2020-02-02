Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

На Филиппинах от коронавируса умер 44-летний мужчина, он приехал из китайского Уханя. Это первая смерть от вируса за пределами Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ВОЗ.

Как отмечает агентство, общее количество умерших превышает 300 человек, а число случаев заражения каждый день растет. Все больше стран приостанавливают транспортное сообщение с Китаем. Филиппины и Новая Зеландия были последними из стран, запретивших людям, посетившим недавно Китай, въезжать на свою территорию.

На данный момент подтверждено 126 заражений вирусом в 22 странах, не считая Китая: в Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке, Японии, Филиппинах, Индии, Италии, Финляндии, ОАЭ, Испании, России и Великобритании.

Ранее The Insider собрал всю имеющуюся о новом вирусе информацию и подборку о том, как РФ планирует справляться с коронавирусом: Не выходи из комнаты. Как в России готовятся к коронавирусу и при чем тут «Арбидол» и чихание в локоть

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Последнее: На Филиппинах от коронавируса умер 44-летний мужчина, он приехал из китайского Уханя. Это первая смерть от вируса за пределами Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ВОЗ. Как отмечает агентство, общее количество умерших превышает 300 человек, а число случаев заражения каждый день растет. Все больше стран приостанавливают транспортное сообщение с Китаем. Филиппины и Новая […]