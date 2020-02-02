Мнение: Цукерберг становится трампистом

Меня, кстати, в кои-то веки приятно заинтриговал Марк Цукерберг — когда он сегодня заявил, что заготовил «новые реформы на Фейсбуке, которые, уверен, не всем придутся по вкусу». Сначала-то, понятно, насторожил — я подумал, что Цукер, по обыкновению, заготовил какую-то новую гадость, новое ограничение во славу политкорректности, МиТу и феминизма во всем мире.

Но вроде бы нет! Наоборот — похоже, Цукерберг почуял наконец, куда ветер дует, и собирается что-то сделать как раз ПРОТИВ упомянутых групп, то есть затеял нечто в трамповском духе. В этом случае, безусловно, поистине ВАЛ самых изощренных проклятий ему гарантирован — ведь он задумал… смягчить цензуру на ФБ!! «Мы, — говорит, — долго старались угодить всем, и в итоге объем запретных тем стал просто неприличным».

Что заставляет верить в искренность намерений Цукерберга? Одно, но немаловажное обстоятельство: похоже, что он, как уже опытный топ большой корпорации, сегодня слукавил — то есть «анонсировал» реформу, которая де-факто уже давно идет полным ходом! Сужу по себе: предыдущие 1,5-2 года я почти не вылезал из месячных банов на ФБ (причем банили за всё, за малейший чих) — но вот уже более полугода я остаюсь «на воле», причем, что совсем уж чудо, за это время на меня все еще поступали доносы, меня пытались забанить… но за час или за три разбирались и бан отменяли!! Фантастика!

Так вот это, стало быть, была не фантастика, а сознательная политика самой корпорации. Которую они запустили, но до поры не афишировали, видимо, реально намереваясь в случае серьезного нажима и давления тех самых «Сил Добра» быстро и незаметно все откатить назад и сделать вид, что «ничего и не было», в крайнем случае «отдельные перегибы на местах».

То есть полгода назад они запустили политику «меньше душить», подождали, посмотрели — и теперь перешли ко второй части плана: выкатили самого Марка с уже недвусмысленной заявой «Иду на Вы!» Это последняя «проверка на вшивость», если опять прокатит — ФБ и впрямь попытается стать просто коммерческой платформой, а не Всемирной Строгой Дуэньей. По крайней мере на время — сколько сил хватит. Для бизнеса-то оно всяко лучше.

Новость весьма показательная, и по смыслу она гораздо шире, чем просто изменения для читателей и писателей в Мордокнигу. Во всяком случае, очевидно, что Цукерберг и его веселые друзья-совладельцы ФБ (как-никак, одной из самых крупных корпораций в мире) уже не верят, что демократы смогут оказать достойное сопротивление Трампу на выборах.

Очередной разворот в мире от «порядка» к «свободе» становится все более явным. Петля политкорректности на горле человечества слабеет. Зима отступает. ОТТЕПЕЛЬ!

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: Меня, кстати, в кои-то веки приятно заинтриговал Марк Цукерберг — когда он сегодня заявил, что заготовил «новые реформы на Фейсбуке, которые, уверен, не всем придутся по вкусу». Сначала-то, понятно, насторожил — я подумал, что Цукер, по обыкновению, заготовил какую-то новую гадость, новое ограничение во славу политкорректности, МиТу и феминизма во всем мире. Но вроде бы […]