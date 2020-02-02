Вступили в силу новые правила выдачи шенгенских виз

С воскресенье вступили в силу обновленные правила выдачи шенгенских виз, информирует пресс-служба Еврокомиссии. Изменения касаются получения краткосрочных виз в 22 страны ЕС, которые входят в Шенгенскую зону, а также четыре ассоциированные с союзом страны.

«Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», – передает РИА «Новости» сообщение ЕК.

Заявление можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки – ранее срок составлял три месяца. Также появилась возможность заполнить заявку в электронном виде.

Кроме того, увеличился с 60 до 80 евро визовый сбор. Власти союза обосновали решение власти необходимостью согласовать сумму сбора с общим уровнем инфляции.

В Шенгенскую зону входят четыре ассоциированных с ЕС страны: Лихтенштейн, Исландия, Норвегия и Швейцария.

Ранее сообщалось, что стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из десяти государств.

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Последнее: С воскресенье вступили в силу обновленные правила выдачи шенгенских виз, информирует пресс-служба Еврокомиссии. Изменения касаются получения краткосрочных виз в 22 страны ЕС, которые входят в Шенгенскую зону, а также четыре ассоциированные с союзом страны. «Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в […]