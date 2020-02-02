NZZ — одними заверениями в поддержке ущерб «заложнице Трампа» США не возместят

Визит главы Госдепартамента Майка Помпео в Киев — «сигнал важный», но его всё равно недостаточно, чтобы устранить ущерб, причинённый Киеву «украинской аферой», пишет Neue Zürcher Zeitung. Ведь то, как в прошлом году американский лидер Дональд Трамп «сделал Украину заложницей своей избирательной кампании», как минимум ставит под сомнение заверения госсекретаря США в «непоколебимой поддержке» украинского народа, подчёркивает швейцарское издание.



Reuters

Впервые после начала «украинской аферы» Украину удостоил визитом столь высокопоставленный гость из Соединённых Штатов, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Государственный секретарь США Майк Помпео побывал в Киеве, чтобы заверить украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Украина может рассчитывать на поддержку Белого дома, несмотря на «последние потрясения», уточняет автор статьи Андреас Рюш.

Четыре месяца назад стало известно, что американский президент Дональд Трамп якобы попытался «шантажировать» Украину, чтобы заставить Киев начать расследование против его «главного политического противника в США», поясняет журналист Neue Zürcher Zeitung.

Впрочем, то, как в прошлом году Трамп «сделал Украину заложницей своей избирательной кампании», ставит под сомнение заверения госсекретаря США Майка Помпео в «непоколебимой поддержке» украинского народа, отмечает Рюш.

Усугубляет ситуацию и недавняя «гневная тирада» Помпео, в ходе которой глава Государственного департамента США дал отчётливо понять, что американскому народу абсолютно плевать на Украину, добавляет автор статьи.

Складывается впечатление, продолжает журналист швейцарского телеканала, что в отличие от конгресса и аппарата безопасности американскому лидеру Дональду Трампу не по душе украинская политика в её нынешнем виде.

«Украинскому президенту до сих пор приходится ждать приёма в Белом доме, и это притом, что подобный жест по отношению к стратегически важному партнёру просто необходим. Более того, в настоящий момент у США даже нет посла в Киеве, поскольку Трамп пренебрёг найти замену предыдущему. Учитывая это, визит Помпео — это важный сигнал, но его будет недостаточно, чтобы устранить ущерб, причинённый украинской аферой», — констатирует автор статьи Андреас Рюш.

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Последнее: Визит главы Госдепартамента Майка Помпео в Киев — «сигнал важный», но его всё равно недостаточно, чтобы устранить ущерб, причинённый Киеву «украинской аферой», пишет Neue Zürcher Zeitung. Ведь то, как в прошлом году американский лидер Дональд Трамп «сделал Украину заложницей своей избирательной кампании», как минимум ставит под сомнение заверения госсекретаря США в «непоколебимой поддержке» украинского народа, […]