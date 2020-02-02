В Тюменской области рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом студентки

В Тюменской области рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом студентки

02.02.2020, 8:44, Новости дня

Студентка из Китая, у которой 31 января выявили коронавирус, находится в стабильном состоянии, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Пациентка продолжает лечение, находится под наблюдением. Ее состояние стабильное, пациентка чувствует себя отлично. Температура тела у нее нормальная, выше 36,6 не поднималась. Пациентка будет оставаться (под наблюдением врачей) до полного выздоровления, до того момента, пока в анализах перестанет выявляться вирус», – передает сообщение департамента ТАСС.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что по результатам обследования у студентов, с которыми контактировала заразившаяся студентка из Китая, коронавирус не обнаружен.

Два первых случая заболевания коронавирусом в РФ были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая. Их поместили в отделения инфекционных стационаров.

Напомним, ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае. К утру воскресенья число заразившихся превысило 14 тыс. человек, умерли 304 человека, в том числе один человек за пределами Китая. 2 тыс. 110 человек находятся в тяжелом состоянии.



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Последнее: Студентка из Китая, у которой 31 января выявили коронавирус, находится в стабильном состоянии, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Пациентка продолжает лечение, находится под наблюдением. Ее состояние стабильное, пациентка чувствует себя отлично. Температура тела у нее нормальная, выше 36,6 не поднималась. Пациентка будет оставаться (под наблюдением врачей) до полного выздоровления, до того момента, пока в […]

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