Названы «экзистенциальные угрозы» США

США превосходят по оборонным расходам любое другое государство в мире, но стране все равно грозит ряд экзистенциальных опасностей, к которым Вашингтон не готов, пишет Forbes, отмечая, что такие угрозы могут сделать дальнейшее функционирование демократического правительства фактически невозможным.

Издание полагает, что одна из таких угроз – пандемии искусственного происхождения. Отмечается, что коронавирус – явление природное, вызванное спонтанными мутациями. Но сейчас стало возможным конструировать эти мутации в лабораторных условиях, скрещивая заразность сезонного гриппа со смертельностью оспы, передает RT.

С помощью синтетической биологии, пишет Forbes, можно создавать и абсолютно новые возбудители болезней. Такие возможности есть у любого, у кого в кармане есть пара сотен долларов и время на интернет, утверждает издание.

В докладе по биообороне, составленном накануне инаугурации Трампа, говорится, что США «катастрофически неподготовлены» к борьбе с подобными крупными инцидентами любого происхождения.

«Если по-настоящему новый возбудитель распространится среди американского населения – вне зависимости от того, занесет ли его иностранное государство или же негосударственный субъект – правительство вряд ли сможет предпринять эффективные меры до того, как начнет умирать большое количество людей. В разгар пандемии испанки 1918 года в Филадельфии только за одну неделю умерло 4 тыс. 597 человек», – предупреждает Forbes.

Вторая угроза – ядерное оружие, от которого невозможно защититься. Утверждается, что РФ располагает более чем 1 тыс. подобных боеголовок, нацеленных на Америку, а США не смогут отразить полномасштабную атаку. Вашингтон вместо этого полагается на доктрину взаимного уничтожения, которая сдерживает потенциальную ядерную агрессию.

Forbes считает, что проблема состоит в том, что не все ядерные державы могут руководствоваться здравым смыслом – некоторые не смогут правильно оценить риски, некоторые не смогут сохранить самообладание во время кризиса, «а кто-то с самого начала был безумен».

Третья угроза – крах энергосетей. В докладе консультативного совета по национальной инфраструктуре при президенте США от декабря 2018 года отмечалось, что «существующие национальные планы, силы и средства реагирования на ЧС, а также стратегии по координации усилий будут сведены на нет катастрофическими перебоями с электроэнергией». Причиной перебоев назывались как природные условия, так и атаки иностранных государств. Отсутствие доступа людей на протяжении целых месяцев к электроэнергии приведет, как утверждалось, к серьезной дезорганизации жизни общества.

Эта угроза – далеко не плод воображения американских чиновников, пишет Forbes, так как иностранные государства давно прощупывают кибероборону подобных объектов. Энергосети могут быть уязвимы и для атак со стороны небольших диверсионных или террористических групп. Подчеркивает издание.

Ранее на этой неделе в Пентагоне заявили, что в краткосрочной перспективе РФ представляет для США большую опасность, чем Китай.

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