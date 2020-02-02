Собаки могут предсказать время родов у хозяйки

Собаки имеют много скрытых талантов, и специалисты привлекают их к работе в больнице, тренируя диагностировать заболевание по запаху. Как утверждают эксперты, эти животные таким же способом улавливают беременность хозяйки и становятся нежны с ней, а также способны предсказать роды.

По словам доцента Колледжа ветеринарной медицины при университете Огайо Линн Лилли, проверить подобное утверждение очень сложно. Собаки могут замечать перемены в хозяйке и показывают это своим поведением. Некоторые домашние питомцы начинают вести себя как защитники, другие демонстрируют тревогу, будто переживая за человека. Собаки постоянно ходят за беременной хозяйкой и не упускают случая «пообниматься».

Как отмечают некоторые специалисты, собака может предсказать, когда начнутся роды. Она ощущает дискомфорт, испытываемый хозяйкой, замечает перепад ее настроения и изменение из-за активной выработки окситоцина запаха. Питомец сразу начинает действовать как защитник. Эксперты советуют присмотреться к поведению домашнего любимца: если его внимание во время схваток повышенное, они не ложные.

Для собаки появление в семье нового человека может стать стрессом, поэтому ее необходимо подготовить к этому заранее. Питомцу нужно дать понять, что с рождением у хозяев ребенка, жизнь поменяется: будет другой график, появятся места, куда заходить запрещено.

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