Дочь Любови Успенской рассказала о реальных отношениях с матерью

Дочь Любови Успенской рассказала о реальных отношениях с матерью

02.02.2020, 8:21, Разное

Накануне программу «Звезды сошлись» посетила 30-летняя дочь Людмилы Успенской Татьяна, рассказав об отношениях с родительницей. По её признанию, исполнительница в свое время отправила дочь в больницу для душевнобольных, расположенную на территории Коста-Рики.
В 2018 году девушка получила тяжелые травмы после падения с велосипеда – потребовалось даже несколько операций. Все время певица старалась проводить с дочерью, однако недавно поклонникам знаменитости стало казаться, что у Успенской и Татьяны Плаксиной назревает серьезный конфликт. В эфире телепередачи «Звезды сошлись» дочь певицы пояснила о реальных отношениях с матерью: «Когда-то она закрыла дверь на ключ и начала меня душить».

Кроме того, девушка пожаловалась на угрозы со стороны матери. В итоге факт отправки Плаксиной в клинику для душевнобольных был подтвержден – исполнительница хотела избавить дочь от наркотической зависимости.



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