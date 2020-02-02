Александра Яковлева опровергла слухи о своей «пропаже»

Несколько месяцев назад отечественная актриса театра и кино Александра Яковлева публично пояснила о диагностированном у неё раке. Вскоре после этого появились слухи о «пропаже» артистки, якобы переставшей выходить на связь, которые она категорически опровергла, заявив, что об этом не стоит беспокоиться.

Ранее сообщалось, что представители прессы, желавшие пообщаться с Александрой Яковлевой, не могут с ней связаться, так как все известные номера телефонов либо находятся вне зоны действия сети, либо отключены. В связи с этим начали появляться «панические сообщения» о пропаже актрисы, около двух лет продолжающей борьбу с онкологией груди. Немногим позже журналистам всё же удалось пообщаться с Яковлевой. В ходе беседы она сказала, что не обязана никому «докладывать», где находится, и что с ней происходит. Артистка констатировала, что занимается своими делами, и поводов для беспокойства нет.



После того, как Александра Яковлева в одном из телеэфиров пояснила о лечении от рака, ей начали предлагать материальную и медицинскую помощь как поклонники из России, так и из-за границы. Артистка отказывается, говоря, что у неё прекрасные врачи, а деньги «клянчить» она не желает и продолжит бороться с тяжёлым недугом собственными силами.

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