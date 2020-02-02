На Галапагоссах нашли 30 гигантских черепах, которые помогут возродить вымершие виды

Специалисты по охране природы обнаружили на Галапагосских островах 30 гигантских черепах. Ученые нашли 11 мужских и 19 женских особей. По данным экспертов, рептилии произошли от двух вымерших видов — абингдонская и слоновая черепаха. Последним представителем абингдонской черепахи был Одинокий Джордж, умерший в 2012 году. Ученые переместили рептилий в питомник на острове, передает телеканал "Россия 24". Специалисты предполагают, что завезли черепах на остров пираты и китобои.
"Мы провели 10-дневную экспедицию, — рассказали ученые. — В результате обнаружено 30 черепах на вулкане Волк к северу от острова Изабелла. 29 из них являются генетическими потомками вымершего вида с острова Флореана, а одна из них — молодая самка черепахи, произошедшая от вымершей черепахи с острова Пинта. Это позволит нам продолжать работать над программой разведения в неволе. Мы надеемся в ближайшем будущем возродить два вымерших вида черепах".
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