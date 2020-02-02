Власти Новосибирска не давали разрешение на вечеринку в кафе, где рухнула крыша

Власти Новосибирска не давали разрешение на вечеринку в здании кафе, где при обрушении кровли погиб человек, еще двое получили переломы. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как стало известно, здание принадлежит Новосибирскому научному центру.

Крыша кафе рухнула над пристроенным гардеробом. Площадь обрушения — почти 250 квадратных метров. В самом здании в этот момент находились около 200 человек, передает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Строго говоря, у «старой Нивы» есть и тольяттинская коммерческая модификация, которая продается под брендом ВИС-Авто и выпускается как с кузовом, так и с фургоном. Но модификация от одной из московских тюнинг-фирм способна перевозить длинномеры до 3 метров. Компания «Люкс Форм» известна, например, разработкой компактного автодома на базе Lada Granta. Lada 4×4 превратилась в фургон по […]