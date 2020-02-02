Тренер «Челси» Лэмпард больше не доверяет Кепе

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард попросил руководство клуба купить нового вратаря. Самый дорогой голкипер мира Кепа Аррисабалага утратил доверие тренера "синих".

Фрэнк Лэмпард недоволен игрой вратаря сборной Испании Кепы Аррисабалаги и считает, что лондонцам нужен новый страж ворот. В матче 25 тура английской премьер-лиги с "Лестером" Кепа остался на скамейке запасных, а место в воротах занял 38-летний Вилли Кавальеро. Встреча закончилась вничью 2:2, и один из голов "Лестера" стал следствием ошибки аргентинского ветерана.

Однако Лэмпард не намерен использовать Кепу в оставшихся матчах текущего сезона. Летом "Челси" постарается продать баска и приобрести нового голкипера. Но сделать это будет непросто. Кепа Аррисабалага был куплен летом 2018 года у "Атлетика" за 80 миллионов евро и является самым дорогим вратарем мира.

Источник: Вести

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