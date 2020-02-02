Немецкий вирусолог рассказал об отличии коронавируса 2019-nCoV от гриппа

Начавший распространение из китайской провинции Хубей коронавирус 2019-nCoV довольно сложно отличить от обычного гриппа, но всё же две инфекции не идентичны. Немецкий вирусолог Клеменс Вендтнер объяснил, как не перепутать разные заболевания.
Так, к симптомам, общим для гриппа и коронавируса 2019-nCoV, относится повышенная утомляемость, лихорадка, одышка и сухой кашель. При этом вирусы первого заболевания имеют высокую вирулентность, то есть, даже небольшое количество, попавшее в организм человека, провоцирует развитие болезни. Во втором случае вероятность инфицирования в разы ниже, поэтому люди с сильным иммунитетом более устойчивы перед коронавирусом. Кроме того, 2019-nCoV поражает нижние дыхательные пути, а это значит, что у заболевшего не может наблюдаться насморк, типичный при простуде и гриппе.
Инкубационный период последней болезни, по словам вирусолога, составляет 1-2 дня, но затем с больным не желательно контактировать ещё около недели, так как риск заразиться очень высок. У коронавируса 2019-nCoV данный период – 2-14 дней, а вот относительно срока, как долго пациенты остаются заразными, информация пока остаётся до конца невыясненной.
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