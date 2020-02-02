Ученые выяснили, под какую музыку лучше заниматься спортом

Прослушивание быстрой музыки помогает человеку легче переносить нагрузки при занятиях спортом и фитнесом, выяснили итальянские психологи и нейрофизиологи, эксперимент которых опубликован в журнале Frontiers in Psychology.

«Наши наблюдения показывают, что сердце добровольцев, слушавших быструю музыку во время зарядки, билось максимально быстро, но при этом они почти не жаловались на нагрузки. Пока мы изучили только темп музыки, однако в будущем мы хотели бы проверить, как жанры, мелодия или лирика могут влиять на выносливость спортсменов», – передает ТАСС слова профессора Веронского университета Луки Ардиго.

В последние годы в среде психологов, биологов и нейрофизиологов активно обсуждается вопрос, как различные фоновые раздражители – в том числе расслабляющая или очень агрессивная музыка – влияют на поведение людей, их интеллектуальные способности, возможность концентрироваться.

Так, в начале 2010-х годов британские исследователи предположили, что классическая музыка помогает хирургам качественнее проводить операции и улучшает успеваемость студентов. Кроме того, классическая музыка помогает найти вдохновение представителям творческих специальностей, однако другие ученые недавно выяснили, что на самом деле многих подобных плюсов от прослушивания музыки нет.

Ардиго и его коллеги проверили один из самых расхожих стереотипов, связанных с музыкой – многие любители фитнеса, пробежек и спорта предпочитают делать упражнения, прослушивая музыку. Ученые выясняли, как темп композиций влиял на их желание продолжать тренировку.

Для этого итальянские психологи обработали несколько популярных музыкальных треков, поменяв их темп. В эксперименте участвовали два десятка девушек, половина из которых шла на беговой дорожке, а остальные качали ноги на силовых тренажерах. У них замеряли максимальную частоту пульса и насколько «выжатыми» они ощущали себя после завершения десятиминутной пробежки или подъема максимального груза на тренажере. Все участницы эксперимента вели активный образ жизни, регулярно выполняли эти упражнения.

Выяснилось, что скорость музыки достаточно сильно влияла и на пульс, и на психологическое состояние девушек. Медленные композиции, темп которых составлял 90-110 ударов в минуту, меньше нагружали сердце участниц эксперимента, вызывая у них больше неприятных ощущений в ходе тренировок, чем сверхбыстрые мелодии с 170-190 ударами в минуту.

Музыка, как выяснилось, сильнее влияла на тренировку выносливости, чем на силовые упражнения. Быстрые мелодии улучшали психологическое состояние девушек на 11% при беге и на 6,5% – при силовых упражнениях.

Теперь Ардиго и его команда намерены проверить, как влияет жанр музыки и ее смысловое наполнение на желание спортсменов продолжать тренировку. Ученые надеются найти «рецепт» идеальной музыки для занятий спортом и фитнесом.

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Последнее: Прослушивание быстрой музыки помогает человеку легче переносить нагрузки при занятиях спортом и фитнесом, выяснили итальянские психологи и нейрофизиологи, эксперимент которых опубликован в журнале Frontiers in Psychology. «Наши наблюдения показывают, что сердце добровольцев, слушавших быструю музыку во время зарядки, билось максимально быстро, но при этом они почти не жаловались на нагрузки. Пока мы изучили только темп […]