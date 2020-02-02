На Филиппинах из-за коронавируса умер первый человек за пределами Китая

На Филиппинах из-за коронавируса умер первый человек за пределами Китая

02.02.2020, 7:30, Новости дня

Первая смерть из-за коронавируса 2019-nCoV вне территории Китая зафиксирована на Филиппинах, информирует Bloomberg со ссылкой на Всемирную Организацию Здравоохранения.

По данным ВОЗ, первым погибшим от коронавируса за пределами Китая стал 44-летний житель города Уханя, прибывший на Филиппины, передает ТАСС.

«На Филиппинах [было] зарегистрировано два подтвержденных случая заражения коронавирусом. Оба человека имели близкие контакты и являются жителями китайского Уханя», – сообщили в ВОЗ.

«44-летний мужчина, ранее ставший вторым человеком на Филиппинах, у которого был подтвержден коронавирус, скончался 1 февраля 2020 года», – уточнили в ВОЗ.

«Это первый зарегистрированный случай [смерти от коронавируса] за пределами Китая. Однако необходимо помнить, что он приехал из [китайского] Уханя», – сообщил представитель организации на Филиппинах Раби Абейсингхе.

В ВОЗ заверили, что администрация больницы Сан-Лазаро, куда были помещены зараженные люди, приняла меры по профилактике и борьбе с инфекциями.

Напомним, ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае. К утру воскресенья число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в КНР превысило 14 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 304 случаев, еще 2 тыс. 110 человек находятся в тяжелом состоянии.

Помимо Китая, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.



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